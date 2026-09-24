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«Дайте, чтобы клуб жил». Игорь Акинфеев — о том, как должен играть ЦСКА

«Дайте, чтобы клуб жил». Игорь Акинфеев — о том, как должен играть ЦСКА
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, как должна играть армейская команда. После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона красно-синие, набрав 19 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко).

«Негоже отходить команде к своим воротам и играть в своей штрафной площади. Дело, опять же, не в тренере, а в самих игроках. Кто-то должен друг друга завести, кто-то должен напихать на поле. Дайте эмоцию на поле! Дайте, чтобы клуб жил, чтобы команда жила. Вот этого хочется», — сказал Акинфеев в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

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