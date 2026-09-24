«Я просто заплачу». Вратарь ЦСКА Тороп — об эмоциях от возможного чемпионства

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, какие эмоции будет испытывать, если армейцы выиграют чемпионский титул. После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона красно-синие, набрав 19 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко).

«С пацанами на коробке играл, мне сестра говорит: «Наши чемпионами страны стали». И самое ироничное и обидное, что спустя столько времени… Ну, это моё последнее воспоминание о чемпионстве. То есть меня переполняют эмоции, мне кажется, если мы чемпионами станем, я просто заплачу», — сказал Тороп в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.