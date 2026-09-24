Заур Тедеев прокомментировал информацию об интересе «Ростова»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны «Ростова». Ранее Metaratings сообщал, что «Ростов» может назначить Тедеева в случае отставки Джонатана Альбы.

«В «Ростове» я прошёл все пути становления тренером до главной команды. Я возглавил её и провёл с ней около 12 матчей. У нас были яркие победы над «Рубином», «Арсеналом», «Локомотивом». Это было то время, когда в команде было особенно сложно. Через месяц из-за того, что у меня не было лицензии, её де-юре возглавил Кафанов, но я продолжил руководить и провёл с ней зимние сборы. Потом вернулся Валерий Георгиевич Карпин, и я снова окунулся в развитие молодёжного футбола.

Конечно, «Ростов» — клуб, который мне очень близок. Я провёл там четыре с половиной года. Но я не получал предложений. И для меня стало удивлением увольнение того же Джони. Я открыт для предложений. Но неэтично сейчас говорить об этом — официальной информации об отставке Альбы нет, а я его очень уважаю», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.