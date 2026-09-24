Игорь Акинфеев рассказал, какой совет дал вратарю ЦСКА Владиславу Торопу

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой совет дал вратарю армейцев Владиславу Торопу.

«Я подходил к нему, говорил, что не надо никому ничего объяснять. Скажет: «Да, я виноват, да, «привёз». И всё! И отметай всех нафиг. Пускай там вот эти журналисты, болельщики, все остальные рассказывают. Ты не должен оправдываться ни перед кем. Я говорю: «Ты думаешь, люди, даже вот те, кто идиотские комментарии пишут, без ошибок живут? Думаешь, они все живут хорошо, красиво, ещё как-то? Нет, это всё бред». Ни один человек не должен ни перед кем оправдываться в жизни», — сказал Акинфеев в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.