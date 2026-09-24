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Тренер ЦСКА: Тороп взрослеет, а болельщики все будут говорить: «А Игорь сыграл бы так»

Тренер ЦСКА: Тороп взрослеет, а болельщики все будут говорить: «А Игорь сыграл бы так»
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Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался на тему сравнения голкипера Владислава Торопа с многолетним лидером команды, голкипером Игорем Акинфеевым. По словам Крамаренко, болельщики всегда будут сравнивать вратарей.

«Сейчас он взрослеет. Хочешь — не хочешь, наши болельщики все будут говорить: «А Игорь сыграл бы так!» Это есть, это будет, никуда ты от этого не денешься», — сказал Крамаренко в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

Акинфеев выступает за первую команду ЦСКА с 2003 года. Действующий контракт вратаря с клубом рассчитан до конца этого сезона. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице.

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