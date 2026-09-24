«Шансы оказаться в России были весомые». Аршавин — о Головине

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал на тему несостоявшегося перехода полузащитника «Монако» Александра Головина в один из клубов Альфа-Банк РПЛ в минувшее межсезонье. Сообщалось, что к хавбеку проявляют интерес «Спартак» и «Зенит».

— Про Саню Головина много говорили. В этот трансферный дедлайн обсуждали его варианты. По сути, три варианта было: остаться в «Монако», перейти в «Зенит» и потом появился, как я понимаю, ещё вариант со «Спартаком». Будь ты на месте Головина, ты бы как поступил?

— Я уже давно говорил, когда меня спрашивали, почему бы Головину не вернуться… Как я понимаю, в этом году как раз сложилась такая ситуация, что очень… Не то чтобы близко, но всё… То есть ситуация была достаточно позитивная, нет, не позитивная, комфортная, чтобы он перешёл. Потому что до этого он категорично, насколько я знаю, хотел играть в Европе. Если не в «Монако», то с желанием ещё перейти [в другой европейский клуб].

В этом сезоне «Монако» в Лигу чемпионов не вышли, и они уже были готовы [к расставанию с Головиным]. Потому что у него хорошая зарплата, они готовы были рассматривать вариант с трансфером. И были даже заинтересованы, наверное, его продать. Ну и Саша тоже, насколько я понимаю, мысль не откидывал, не отбрасывал, как он делал это раньше, чтобы вернуться в Россию. Понятно, что не много клубов могут его осилить. Понятно, что это «Зенит», чуть позже появился «Спартак». Ну вот. Но понимание, насколько я думаю, есть, что это будет один из последних контрактов. Поэтому сумма должна перебивать то, что он получает в «Монако». И плюс ещё, насколько мне говорили, у него есть хорошее предложение, по-моему, из Саудовской Аравии. Которое чуть ли не на столе. Но в это межсезонье это рассматривали как последний вариант. Поэтому, на мой взгляд, шансы оказаться Саше в России были достаточно весомые, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.