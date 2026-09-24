Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ростова» — источник

Футбольный клуб «Ростов» определился с основным кандидатом на пост главного тренера после увольнения Джонатана Альбы. Так, приоритетным вариантом для южного клуба является Дмитрий Кириченко. Об этом сообщает интернет-портал «РБ Спорт».

Отмечается, что нынешний тренерский штаб «Ростова» покидает клуб вслед за Альбой. Если Кириченко возглавит «Ростов», в его штаб войдёт известный экс-футболист ростовчан Александр Гацкан.

Напомним, Джонатан Альба присоединился к «Ростову» в 2018 году в качестве тренера-аналитика. В феврале 2025 года, после того как Валерий Карпин сосредоточился на работе со сборной России, Альба полноценно возглавил южную команду.