15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ростова» — источник

Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ростова» — источник
Комментарии

Футбольный клуб «Ростов» определился с основным кандидатом на пост главного тренера после увольнения Джонатана Альбы. Так, приоритетным вариантом для южного клуба является Дмитрий Кириченко. Об этом сообщает интернет-портал «РБ Спорт».

Отмечается, что нынешний тренерский штаб «Ростова» покидает клуб вслед за Альбой. Если Кириченко возглавит «Ростов», в его штаб войдёт известный экс-футболист ростовчан Александр Гацкан.

Напомним, Джонатан Альба присоединился к «Ростову» в 2018 году в качестве тренера-аналитика. В феврале 2025 года, после того как Валерий Карпин сосредоточился на работе со сборной России, Альба полноценно возглавил южную команду.

Материалы по теме
В «Ростове» объявили одну из причин увольнения Альбы
Комментарии
<