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Игорь Акинфеев раскрыл, что сказал Фабио Челестини при первом разговоре

Игорь Акинфеев раскрыл, что сказал Фабио Челестини при первом разговоре
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл, что сказал бывшему главному тренеру армейцев Фабио Челестини при первом разговоре. Челестини возглавлял красно-синих с 2025 по 2026 год.

«Я ему честно сказал в первом же разговоре: «Фабио, ты мне просто образно скажи, [какая] моя роль, в чём заключается. Я понимаю, что мне не 20 лет. Если ты смотришь на Славу Торопа, на меня, надо просто чётко расставить приоритеты и [сказать] правду, не надо юлить. Мне это не надо совершенно. Скажешь, помогать Торопу и быть вторым, я с удовольствием всё это сделаю, просто не надо со мной юлить. И я с тобой никогда в жизни юлить не буду, так же, как и ни с одним тренером я этого не делал в своей карьере», — сказал Акинфеев в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

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