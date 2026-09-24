Тедеев — о Дзюбе: легендам когда-то приходится заканчивать с футболом

Экс-тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о возможном завершении карьеры нападающего Артёма Дзюбы. Футболист остаётся без клуба в последний день дозаявочного окна для свободных агентов.

«Подходит такое время, когда надо принимать решение. Мы все понимали, что в этом возрасте для Артёма было важно оказаться в команде, которая решает самые амбициозные задачи, находится в верху турнирной таблицы. Но что-то, наверное, не сошлось. Очень грустно и обидно, что Российская Премьер-Лига будет без Артёма. Фамилия Дзюбы вписана в историю золотыми буквами. Этот человек очень много добился будучи игроком разных клубов и национальной команды. Но легендам тоже когда-то приходится заканчивать с футболом», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.