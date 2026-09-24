Акинфеев: закончить можно всегда, хромой, больной я всё равно должен быть здесь, в ЦСКА

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал на тему возможного завершения карьеры футболиста. Акинфееву 40 лет. За первую команду армейцев он выступает с 2003 года.

«Закончить можно всегда. Просто прыгнуть и закончить. На самом деле, мне было бы легко сейчас сказать, что я не хочу, всё, до свидания, я пошёл, не знаю, на рыбалку. Это легче всего сделать. Но по факту я понимаю, что этот клуб, который меня вырастил, который всё дал, я должен ему всё отдать. Хромой, больной, не знаю, всё равно должен быть здесь пока. Чувствую, что я нужен этой команде», — сказал Акинфеев в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.