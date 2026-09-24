«Ростов» объявил об увольнении Джонатана Альбы

Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера.

«Футбольный клуб «Ростов» сообщает о кадровых изменениях в тренерском штабе главной команды. По итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и главным тренером Джонатаном Альбой было принято обоюдное решение о прекращении его работы на посту главного тренера «Ростова», а также всего тренерского штаба.

Джонатан Альба присоединился к клубу в 2018 году в качестве тренера-аналитика. В феврале 2025 года, после того как Валерий Карпин сосредоточился на работе со сборной России, Альба возглавил команду. Клуб отмечает его самоотверженный труд, профессиональный подход и преданность делу.

«Ростов» благодарит Джонатана Альбу и его тренерский штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Ростова».