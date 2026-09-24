В «Ростове» объявили одну из причин увольнения Альбы

Футбольный клуб «Ростов» объявил одну из причин увольнения Джонатана Альбы с поста главного тренера. В клубе сообщили, что хотят найти тренера, который не будет совмещать работу со сборной России.

«Отдельно клуб отмечает, что в последнее время Джонатан Альба вместе с коллегами совмещали работу в «Ростове» и в сборной России. В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач «Ростова», которые требуют поступательной и системной работы. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — написала клубная пресс-служба.