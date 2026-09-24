Тедеев — об отставке Альбы: Джони провёл очень хорошую работу в «Ростове»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался об увольнении Джонатана Альбы из «Ростова». Сегодня, 24 сентября, клуб объявил о расставании с испанским специалистом, занимавшим должность главного тренера первой команды. «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

«Эта новость стала для меня неожиданностью. Мне известно, что Джони за тренер, что это за человек. Я думал, что в «Ростове» более-менее всё в порядке. Считаю, что по игре их команда должна быть выше, просто где-то не везло. Джони провёл очень хорошую работу в «Ростове», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.