Денис Бояринцев: мне симпатичен Игдисамов, не стал бы строго судить его работу в ЦСКА

Известный отечественный экс-футболист Денис Бояринцев поделился впечатлениями от игры и результатов московского ЦСКА. Он признался, что ему симпатичен главный тренер команды Дмитрий Игдисамов.

«Критики в адрес ЦСКА много. Но есть результат — по-моему, это один из лучших их стартов за многие годы. В этом вопросе я сделаю ставку на статистику. Мне симпатичен Игдисамов — молодой специалист, развивается. Я бы не стал строго судить его работу, давайте посмотрим на ЦСКА после этой паузы, весной. Очки сейчас есть, а игру обязательно наладят», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.