«Он меня послал». Аршавин вспомнил, как пытался обменяться футболками с Криштиану Роналду

Бывший российский футболист Андрей Аршавин рассказал, как пытался обменяться футболками с португальским нападающим Криштиану Роналду. Аршавин вспомнил эту историю, отвечая на вопрос о самых памятных моментах с обменом футболками с игроками.

«Как таковых памятных не было. Во-первых, мне было всё равно, с кем меняться. У меня было два случая… Первый — когда жена попросила поменяться с Криштиану Роналду. По-моему, это был 2004-й или 2005-й, когда 0:0 сыграли в Москве. Но глобально он меня послал. И второй — когда я только приехал в Англию, а мой тренер детский собирал футболки красного цвета под девятым номером. Мы играли с «Ливерпулем», я ещё не знал, что забью в этой игре четыре гола, у меня была мысль попросить у него (у Фернандо Торреса. — Прим. «Чемпионата») футболку, чтобы привезти как раз летом тренеру. В подарок на день рождения. И мы поменялись с ним, потому что, по-моему, я даже интервью давал в футболке «Ливерпуля», — сказал Аршавин в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале РФС.