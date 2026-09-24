В «Факеле» заявили, что не планируют подписывать свободных агентов

Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов заявил, что клуб не намерен подписывать свободных агентов. Летнее трансферное окно для клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги закрылось 10 сентября.

«Мы не планируем подписывать свободных агентов», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка по результатам девяти проведённых встреч. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко). Второе место занимает «Спартак», а тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва.