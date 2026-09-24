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Бубнов отреагировал на предложение Орлова доверить «Зенит» Леониду Слуцкому

Бубнов отреагировал на предложение Орлова доверить «Зенит» Леониду Слуцкому
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывание спортивного комментатора Геннадия Орлова, что место главного тренера «Зенита» может занять Леонид Слуцкий. Сейчас сине-бело-голубых возглавляет Сергей Семак. Он работает в клубе с 2018 года, под его руководством команда семь раз становилась чемпионом России.

— Семака могут убрать, если только это решит руководство. Но Орлов уже договорился! Геннадий Сергеевич, с учётом того, что Семак — это его протеже и любимец, говорит, пускай Слуцкий тогда тренирует.

— А вы как считаете?
— Да это кошмар. Никогда этого не будет.

— Почему?
— Ну потому. Слуцкий как тренер… Он вообще. Не сравним с Семаком, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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