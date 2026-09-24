Бубнов отреагировал на предложение Орлова доверить «Зенит» Леониду Слуцкому
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывание спортивного комментатора Геннадия Орлова, что место главного тренера «Зенита» может занять Леонид Слуцкий. Сейчас сине-бело-голубых возглавляет Сергей Семак. Он работает в клубе с 2018 года, под его руководством команда семь раз становилась чемпионом России.
— Семака могут убрать, если только это решит руководство. Но Орлов уже договорился! Геннадий Сергеевич, с учётом того, что Семак — это его протеже и любимец, говорит, пускай Слуцкий тогда тренирует.
— А вы как считаете?
— Да это кошмар. Никогда этого не будет.
— Почему?
— Ну потому. Слуцкий как тренер… Он вообще. Не сравним с Семаком, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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