Давид Алаба стал игроком «Удинезе»

Австрийский защитник Давид Алаба подписал контракт с «Удинезе». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

«Чемпион в чёрно-белых цветах! Давид Алаба — новый игрок «Удинезе». Опыт, лидерские качества и карьера на высочайшем уровне мирового футбола. Добро пожаловать в Удине, Давид!» — написала клубная пресс-служба.

Ранее СМИ также сообщали, что в услугах Алабы заинтересованы итальянские «Рома» и «Лацио», а также испанская «Барселона». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алабы в € 3 млн.

Алаба играл за «Реал» с 2021 по 2026 год. За этот период защитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Минувшим летом футболист стал свободным агентом.