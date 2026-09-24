Гендиректор «Акрона» ответил, задумывались ли в клубе об увольнении Срджана Благоевича

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил на вопрос, задумывались ли в клубе об отставке Срджана Благоевича с поста главного тренера первой команды. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ «Акрон», набрав восемь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

— В начале сезона, когда не получалось, результат был плохой, но при этом были видны его идеи, вы думали об отставке? Хотя бы час.

— Любой руководитель любого футбольного клуба должен держать план «Б» наготове. По-другому нет и быть не может. Более того, даже если это не по нашей инициативе произойдёт, в любой момент тренер может встать и сказать: «Слушайте, ребята, я что-то ошибся». Такое может случиться.

— У плана «Б» фамилия есть?

— У плана «Б» есть несколько фамилий. В этом плане мы проработали на 100%.

— Отставка не была близка?

— Слушайте, мы не тот клуб, который… Думаю, и в прошлом году неоднократно задавали вопрос, когда же уволите главного тренера. Но мы не тот клуб, который принимает импульсивные решения, — сказал Клюшев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»