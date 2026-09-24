15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» близка к подписанию бразильского защитника Игора Силвы

«Родина» близка к подписанию бразильского защитника Игора Силвы
Комментарии

«Родина» близка к подписанию бразильского защитника Игора Силвы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб стремится закрыть сделку до конца сегодняшнего дня — дедлайна по подписанию свободных агентов. Также на игрока претендует махачкалинское «Динамо», но «Родина» продвинулась в переговорах дальше. Последним клубом Силвы был французский «Лорьян». Бразильцу 30 лет, авторитетный интернет-портал оценивает его рыночную стоимость в € 1,2 млн. Силва способен сыграть справа в защите, а также в центре обороны.

«Родина» после девяти туров Альфа-Банк РПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Он меня послал». Аршавин вспомнил, как пытался обменяться футболками с Криштиану Роналду
Комментарии