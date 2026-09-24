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«Уже ничего не удивляет». Бояринцев — о срыве трансфера Олейникова в «Рубин»

«Уже ничего не удивляет». Бояринцев — о срыве трансфера Олейникова в «Рубин»
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Известный отечественный экс-футболист Денис Бояринцев высказался о скандальном переходе полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в ЦСКА. До этого «Рубин» заявил, что футболист отказался от перехода в клуб из Татарстана, несмотря на то что прибыл в команду и пообщался с руководством.

«Сейчас происходят такие ситуации, которые сложно комментировать. Уже ничего не удивляет, футболиста могут и по ходу сезона забрать, потому что контракт так составлен. Судить сложно. Наверное, оправданием может служить то, что Иван хотел вернуться в родной клуб», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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