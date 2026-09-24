Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, из-за чего жалеет о своей популярности. Он признался, что не может ходить на экскурсии и свободно гулять по Москве.

«Конечно, я жалею, что у меня нет такой опции, как ходить на экскурсии, по Москве гулять просто тупо, не из машины там проехать, посмотреть, какой классный старый дом, ещё что-то. Просто вкусить ту радость, что вкушают все остальные люди, кто ходят там. Этой опции нет.

Помню, когда ездил на метро, на автобусах, мог спокойно перемещаться где угодно, как угодно, когда тебя никто не знает. Потом, конечно, стало тяжело. И с 17 лет, когда в Самаре уже, где была моя первая игра, подходят люди: «А можно автограф?» А у меня ещё прыщи на лице, непонятная причёска, такой стою: «А вы что, меня знаете?» Он говорит: «Конечно, мы же за тебя болеем». Тогда я понял, что, наверное, кто-то меня знает. Когда я в Самаре сыграл, понеслась уже шарманка», — сказал Акинфеев в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.