Полузащитник «Краснодара» Аугусто оценил последние результаты команды в РПЛ

Футболист «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о последних результатах «быков» в Альфа-Банк РПЛ. В последних трёх турах чемпионата России команда Мурада Мусаева не одержала ни одной победы, сыграв трижды вничью. При этом на осеннюю паузу «Краснодар» ушёл, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ.

— «Краснодар» не может победить три матча подряд. В чём причина?

— Тяжёлая ситуация. В матче с «Акроном» у нас было много голевых моментов, которые мы не смогли реализовать. Но важно и не проигрывать, у нас ещё нет поражений в чемпионате, мы идём непобеждёнными в этом сезоне. Важно не проигрывать. Естественно, всегда хочется добиваться победы. Эти очки, даже по одному очку в каждом матче, могут сыграть свою роль под конец чемпионата. Потому что именно их может не хватить, как было в прошлом году, — приводит слова Аугусто «Матч ТВ».