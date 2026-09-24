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Капитан ЦСКА Акинфеев заявил, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков в России

Капитан ЦСКА Акинфеев заявил, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков в России
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Голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что самая большая армия болельщиков в российском футболе у «Спартака». Также он отметил, что матчи ЦСКА — «Спартак» являются главным футбольным дерби в России.

«Наверное, самая большая армия болельщиков, кто бы что ни говорил, у «Спартака». В этом котле когда варишься, ты понимаешь, что это главное дерби страны», — сказал Акинфеев в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона ЦСКА, набрав 19 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице. У «Спартака» также 19 очков, но красно-белые идут на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко).

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