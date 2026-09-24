«Локомотив» определился с главным кандидатом на пост спортивного директора

Нариман Акавов — главный кандидат на пост спортивного директора «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Акавов должен занять должность, которая освободилась после увольнения Дмитрия Ульянова. Последним местом работы Акавова было московское «Динамо», где он занимал должность шеф-скаута. Также специалист работал в «Спартаке».

«Локомотив» после девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко). Второе место занимает «Спартак», а тройку лидеров замыкает московское «Динамо».