15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» определился с главным кандидатом на пост спортивного директора

«Локомотив» определился с главным кандидатом на пост спортивного директора
Комментарии

Нариман Акавов — главный кандидат на пост спортивного директора «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Акавов должен занять должность, которая освободилась после увольнения Дмитрия Ульянова. Последним местом работы Акавова было московское «Динамо», где он занимал должность шеф-скаута. Также специалист работал в «Спартаке».

«Локомотив» после девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко). Второе место занимает «Спартак», а тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

Материалы по теме
«Он меня послал». Аршавин вспомнил, как пытался обменяться футболками с Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android