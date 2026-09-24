Тимур Гурцкая назвал два провальных летних трансфера в РПЛ

Футбольный функционер Тимур Гурцкая назвал два провальных перехода среди клубов Альфа-Банк РПЛ, которые были совершены в летнее трансферное окно — 2026.

— Здесь (в рейтинге самых дорогих трансферов лета. — Прим. «Чемпионата») есть два человека, которые просто провальные два трансфера.

— Уже два?

— Два. Воробьёв и Парада.

— У тебя это на одной ступени?

— Точно нет, потому что всё-таки я надеюсь, что Дима там… Я не верю, что он адаптируется и получит роль нападающего в этом клубе. Он не будет нападающим. Но, может, он немножко успокоится и ему не надо будет любой ценой себя проявить, когда он выходит на поле. Потому что Парада… С ним ничего не случится. Парада, считаю, зимой [ему] бесплатный отсыл из России. Или до лета продержат и они вместе с Кахигао купят билеты и уедут. А что Воробьёв пригодится как-то «Краснодару», у меня есть. Хотя, честно, в это не верю. Ну не верю, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».