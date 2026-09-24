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Бояринцев: обычно «Спартак» осенью играет хорошо, а весна получается не очень внятной

Бояринцев: обычно «Спартак» осенью играет хорошо, а весна получается не очень внятной
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев порассуждал о результатах и игре красно-белых в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Обычно «Спартак» осенью играет хорошо, а весна получается не очень внятной. Каких-то глобальных изменений в игре не вижу. Если Угальде в настроении, он забивает хорошие голы. Пришёл Даку — хорошее приобретение, опытный игрок, адаптирован к РПЛ. По «Спартаку» всегда даёшь осторожные комментарии, потому что результат весной уходит. Будем надеяться, что опыт к тренерам и игрокам приходит, а «Спартак» в этом сезоне поборется за чемпионство», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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