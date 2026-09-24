Аршавин назвал лучшего игрока и тренера РПЛ на старте этого сезона

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выбрал лучшего футболиста и лучшего тренера на старте текущего сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Так, Аршавин выбрал возглавляющего московский «Спартак» Хуана Карлоса Карседо и перешедшего из «Крыльев Советов» в ЦСКА полузащитника Ивана Олейникова.

«Игрок? Либо Соболев, либо Олейников… Тренер? Карседо. И Олейников тогда», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После девяти туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Спартак», а тройку лидеров замыкает московское «Динамо».