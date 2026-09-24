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«Всё время «Спартак» выигрывал». Вратарь ЦСКА Акинфеев — о воспоминаниях о дерби

«Всё время «Спартак» выигрывал». Вратарь ЦСКА Акинфеев — о воспоминаниях о дерби
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Голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о дерби со «Спартаком».

«Это главное дерби страны. И я помню 90-е годы, когда я с тренировки мчал застать хотя бы последние 15 минут в концовке матча. Я всегда приезжал с надеждой, что ЦСКА выиграет. А там всё время «Спартак» выигрывал.

Голы хорошие, красивые, нелепые, вот эта искра всегда жила в этих матчах. Поэтому для меня оно будет главное дерби всегда», — сказал Акинфеев в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона ЦСКА, набрав 19 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице. У «Спартака» также 19 очков, но красно-белые идут на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко).

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