Бояринцев сравнил безголевые серии Павлюченко в «Спартаке» и Воробьёва в «Краснодаре»

Известный отечественный экс-футболист Денис Бояринцев сравнил безголевые серии Романа Павлюченко в «Спартаке» и Дмитрия Воробьёва в «Краснодаре».

«Воробьёв — тот форвард, которому надо просто забить первый мяч, и у него пойдёт. Мне кажется, свои 8-10 голов он забьёт. Может быть, «Краснодар» играет в комбинационный футбол, нет сноса на фланги, а при фланговых передачах Воробьёв очень хорош. Ему не хватает навесов. Я верю в нападающего Воробьёва. Есть такие примеры — у Ромы Павлюченко был момент, когда он не забивал в «Спартаке» по семь-восемь матчей, а потом становился лучшим бомбардиром чемпионата. Воробьёву надо просто почувствовать уверенность, после гола у него всё пойдёт как по маслу», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.