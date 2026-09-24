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Бояринцев сравнил безголевые серии Павлюченко в «Спартаке» и Воробьёва в «Краснодаре»

Бояринцев сравнил безголевые серии Павлюченко в «Спартаке» и Воробьёва в «Краснодаре»
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Известный отечественный экс-футболист Денис Бояринцев сравнил безголевые серии Романа Павлюченко в «Спартаке» и Дмитрия Воробьёва в «Краснодаре».

«Воробьёв — тот форвард, которому надо просто забить первый мяч, и у него пойдёт. Мне кажется, свои 8-10 голов он забьёт. Может быть, «Краснодар» играет в комбинационный футбол, нет сноса на фланги, а при фланговых передачах Воробьёв очень хорош. Ему не хватает навесов. Я верю в нападающего Воробьёва. Есть такие примеры — у Ромы Павлюченко был момент, когда он не забивал в «Спартаке» по семь-восемь матчей, а потом становился лучшим бомбардиром чемпионата. Воробьёву надо просто почувствовать уверенность, после гола у него всё пойдёт как по маслу», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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