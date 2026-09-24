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Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: у меня мало вопросов к Максименко — сейчас он стабилен

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: у меня мало вопросов к Максименко — сейчас он стабилен
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Известный отечественный экс-футболист Денис Бояринцев высказался о голкипере московского «Спартака» Александре Максименко. В прошлом сезоне вратаря критиковали, но в нынешнем цикле он является лидером Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по проценту отражённых ударов среди всех вратарей.

«Давно наблюдаю за «Спартаком» и Максименко. В прошлом сезоне к нему были вопросы, но в начале этого чемпионата Максименко достаточно стабилен. Не знаю, какую критику он получает, у меня к нему мало вопросов. Он набирается опыта, мне кажется, он готов вместе с командой бороться за верхние места», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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