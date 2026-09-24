Акинфеев — о травме в игре со «Спартаком»: каждый хочет куда-то проникнуть, это раздражает

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о травме, полученной в дерби со «Спартаком» в прошлом сезоне. В октябре 2025 года Игорь Акинфеев получил травму во втором тайме матча со «Спартаком» (3:2). У вратаря диагностировали надрыв связок голеностопа.

«Все написали, естественно, все начали спрашивать, забегать в раздевалку: «Как дела? Как что? А вот это?» И начинается, каждый хочет куда-то проникнуть, в каждый уголок моей головы, тела, я не знаю. Честно скажу, меня это раздражает всегда», — сказал Акинфеев в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

Сейчас Акинфеев восстанавливается от другой, более серьёзной, травмы, полученной в матче с «Акроном».