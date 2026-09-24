«Барса» пугает». Тьерри Анри — о лучшей команде в мире на старте этого сезона

Бывший французский нападающий лондонского «Арсенала», туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри ответил на вопрос, какая команда является лучшей в мире на старте текущего сезона.

— Как вы думаете, какая команда является лучшей в мире в этот первый месяц сезона?

— Нужно ли нам об этом говорить? Лучшей командой сейчас может быть любая, и недолго, поэтому я не очень хочу отвечать на этот вопрос. Мы говорим исключительно о текущем моменте. Вспомните «ПСЖ» в прошлом сезоне: сначала никто бы не сказал, что они выиграют Лигу чемпионов, а потом выиграли её. Всё меняется. Однако следует признать, что сейчас «Барса» приводит всех в ужас. Просто пугает, — приводит слова Анри известное испанское онлайн-издание AS.