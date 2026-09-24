Тренер вратарей ЦСКА — об Акинфееве: он никогда не устанет от футбола

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о голкипере Игоре Акинфееве, который длительное время восстанавливается после травмы.

«Для него очень важно победить, это характер победителя. Он дан свыше. И человек, который любит своё дело, никогда не устанет от этого. Он никогда не устанет от футбола», — сказал Крамаренко в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

Акинфеев получил травму в игре чемпионата России сезона‑2025/2026 с тольяттинским «Акроном» (2:1) 4 апреля и с тех пор не выходил на поле в официальных матчах. Сейчас основным вратарём команды является Владислав Тороп, а летом состав пополнил Максим Бориско.