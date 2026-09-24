15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей ЦСКА — об Акинфееве: он никогда не устанет от футбола

Тренер вратарей ЦСКА — об Акинфееве: он никогда не устанет от футбола
Комментарии

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о голкипере Игоре Акинфееве, который длительное время восстанавливается после травмы.

«Для него очень важно победить, это характер победителя. Он дан свыше. И человек, который любит своё дело, никогда не устанет от этого. Он никогда не устанет от футбола», — сказал Крамаренко в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

Акинфеев получил травму в игре чемпионата России сезона‑2025/2026 с тольяттинским «Акроном» (2:1) 4 апреля и с тех пор не выходил на поле в официальных матчах. Сейчас основным вратарём команды является Владислав Тороп, а летом состав пополнил Максим Бориско.

Материалы по теме
Акинфеев — о травме в игре со «Спартаком»: каждый хочет куда-то проникнуть, это раздражает