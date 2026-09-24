15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я шесть лет второй вратарь». Тороп — о травме Акинфеева в матче ЦСКА со «Спартаком»

«Я шесть лет второй вратарь». Тороп — о травме Акинфеева в матче ЦСКА со «Спартаком»
Комментарии

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился воспоминаниями о травме своего одноклубника Игоря Акинфеева, полученной в дерби со «Спартаком» в прошлом сезоне. В октябре 2025 года Акинфеев получил повреждение во втором тайме матча со «Спартаком» (3:2) и выбыл на несколько недель. У вратаря диагностировали надрыв связок голеностопа.

«Я в команде семь лет, из них шесть – я второй вратарь. За это время у Игоря только один раз была ситуация, когда он не смог продолжить играть. И как бы я ни пытался себя настраивать, что вот, нужно быть готовым, а всё равно ты себя не сможешь подготовить», — сказал Тороп в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

Сейчас Акинфеев восстанавливается от другой, более серьёзной, травмы, полученной в матче с «Акроном».

Материалы по теме
Тренер вратарей ЦСКА — об Акинфееве: он никогда не устанет от футбола