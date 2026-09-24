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«Манчестер Юнайтед» видит замену для Люка Шоу в защитнике «Брюгге» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» видит замену для Люка Шоу в защитнике «Брюгге» — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за левым защитником «Брюгге» Йоакином Сейсом, который впечатлил скаутский отдел клуба. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 21-летний футболист занимает видное место в списке кандидатов «Манчестер Юнайтед», которые могли бы стать заменой для Люка Шоу. Ранее манкунианцы рассматривали в качестве предпочтительных целей Льюиса Холла и Натаниэля Брауна.

В нынешнем сезоне Сейс принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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