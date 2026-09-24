Бывший нападающий «Рубина» и «Факела» перешёл в «КАМАЗ»

Российский нападающий Мераби Уридия продолжит карьеру в Лиге Pari. О подписании контракта с 33-летним форвардом официально объявила пресс-служба «КАМАЗа» в телеграм-канале. За новый клуб футболист будет выступать под номером 25.

В последние дни летнего трансферного окна Уридия покинул воронежский «Факел» в статусе свободного агента. Ранее нападающий выступал за казанский «Рубин», нижнекамский «Нефтехимик», новороссийский «Черноморец» и другие команды.

«КАМАЗ» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе клуба девять набранных очков в 12 стартовых турах сезона. В 13-м туре команда сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск» в субботу, 10 октября.