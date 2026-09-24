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Итальяно: Влахович — лучший, кого я когда-либо тренировал

Итальяно: Влахович — лучший, кого я когда-либо тренировал
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Главный тренер «Бешикташа» Винченцо Итальяно считает нападающего своей команды Душана Влаховича лучшим игроком, которого когда-либо тренировал.

«Влахович — сильнейший игрок, которого я когда-либо тренировал. Клуб согласился со мной попытаться его заполучить. В итоге мы подписали 26-летнего игрока, который по-прежнему очень талантлив и имеет большое будущее: как только он восстановится, он сможет вернуться к тому Влаховичу, которого я видел во Флоренции. Я не знаю, почему он не нашёл места в «Ювентусе», — цитирует Итальяно Sky Sport.

В июне текущего года сербский нападающий покинул туринский клуб в статусе свободного агента и перешёл в «Ювентус». Форвард принял участие в семи матчах, забив пять голов. Ранее Итальяно и Влахович работали вместе в «Фиорентине».

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