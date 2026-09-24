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«Челси» рассматривает вариант с покупкой Хусанова из «Сити» в январе — Caught Offside

«Челси» рассматривает вариант с покупкой Хусанова из «Сити» в январе — Caught Offside
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«Челси» является одним из клубов, внимательно следящих за защитником «Манчестер Сити» Абдукодиром Хусановым в преддверии январского трансферного рынка. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент неизвестно, сможет ли Хусанов выходить в стартовом составе «горожан» на регулярной основе. Это побудило «Челси» внимательно следить за 22-летним игроком. Подчёркивается, что ещё три клуба АПЛ рассматривают вариант с переходом Хусанова.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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