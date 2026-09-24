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Обляков: когда видишь герб страны на форме, лучшего заряда быть не может

Обляков: когда видишь герб страны на форме, лучшего заряда быть не может
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о новой форме сборной России, которая была презентована перед матчами с Ираном, Намибией и Нигерией.

«У сборной России шикарная новая форма. Она шикарная по виду, качеству. Когда видишь герб страны, лучшего заряда по эмоциям быть не может. Главное — матч. И узнать своего партнёра по форме (улыбается)», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Техническим партнёром сборной России по футболу остался российский бренд Jogel. В основе дизайна новых комплектов формы лежит первый аккорд национального гимна