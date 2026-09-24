«Дурак, что ли?» Между Головиным и Соболевым произошла перепалка на тренировке сборной
Между футболистами сборной России Александром Головиным («Монако») и Александром Соболевым («Зенит») произошла перепалка во время тренировки национальной команды.
На видео, опубликованном пресс-службой сборной России в телеграм-канале, Соболев ударил по мячу и попал в ногу Головину, который в этот момент завязывал бутсы, стоя спиной к нападающему. Головин выразил недовольство действием Соболева.
Права на видео принадлежат РФС. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале РФС | Сборная России по футболу.
Соболев: Ой, извини.
Головин: Ты дурак?
Соболев: Ты же знаешь, я случайно
Головин: Слышь ты, #####.
Соболев: Я же мимо бил, ты знаешь.
Головин: Дурак, что ли?
Соболев: В сучок попало, извини.
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