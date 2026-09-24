Первая женщина главный тренер мужского клуба в истории Германии покинула «Ингольштадт 04»

Первая женщина главный тренер мужского клуба в истории Германии Сабрина Виттманн покинула «Ингольштадт 04». Об этом решении 35-летней специалистке сообщили сегодня, 24 сентября, в ходе личной беседы.

«Этот шаг стал результатом тщательного анализа спортивного развития команды на протяжении длительного периода и текущих результатов в третьей лиге. В сложившейся ситуации мы сочли необходимым сменить курс, чтобы придать новый импульс решению предстоящих задач. На личностном уровне это решение далось нам очень непросто

Мы благодарим Сабрину за её самоотдачу и время, проведённое в ФК «Ингольштадт 04». Желаем ей всего наилучшего и больших успехов в дальнейшем — как в личной жизни, так и в профессиональной карьере», — приводит слова управляющего директора по спортивным вопросам и коммуникациям Харальда Гертнера официальный сайт «Ингольштадт 04».

Виттманн работала в академии клуба с 2009 года Основную команду она временно возглавила в мае 2024-го, а позже была официально утверждена в роли главного тренера. В январе 2026-го Виттманн получила тренерскую лицензию категории UEFA Pro.

«Я очень хотела бы продолжить работу и идти дальше вместе с командой, состоящей из ярких личностей. К сожалению, необходимого для этого доверия больше нет, и клуб принял иное решение. «Ингольштадт» стал для меня чем-то большим, чем просто клубом. Здесь я чувствовала себя как дома. Здесь я выросла как футбольный специалист, и у меня осталось множество особенных воспоминаний. Клуб, все его люди и сотрудники стали мне по-настоящему дороги. Я желаю клубу всего самого лучшего в будущем», — заявила Виттманн.