Кейн заявил, что вылет с ЧМ-2026 является худшим моментом в карьере

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026 стало худшим моментом в его карьере.

«Это остаётся с тобой навсегда. «Я был в финале, я был в полуфинале, и был так близок к победе». Каждый раз это причиняет боль по-своему. Но этот раз, безусловно, причинил больше боли, чем любой другой», — цитирует Кейна The Sun.

Сборная Англии завоевала бронзовые медали на ЧМ-2026. В полуфинале подопечные Томаса Тухеля уступили Аргентине со счётом 1:2, пропустив два мяча в концовке встречи. В матче за третье место англичане переиграли французов 6:4.