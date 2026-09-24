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Кейн заявил, что вылет с ЧМ-2026 является худшим моментом в карьере

Кейн заявил, что вылет с ЧМ-2026 является худшим моментом в карьере
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026 стало худшим моментом в его карьере.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Это остаётся с тобой навсегда. «Я был в финале, я был в полуфинале, и был так близок к победе». Каждый раз это причиняет боль по-своему. Но этот раз, безусловно, причинил больше боли, чем любой другой», — цитирует Кейна The Sun.

Сборная Англии завоевала бронзовые медали на ЧМ-2026. В полуфинале подопечные Томаса Тухеля уступили Аргентине со счётом 1:2, пропустив два мяча в концовке встречи. В матче за третье место англичане переиграли французов 6:4.

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