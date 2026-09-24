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Денис Бояринцев: в «Спартаке» Даку должен забивать больше, чем в «Рубине»

Денис Бояринцев: в «Спартаке» Даку должен забивать больше, чем в «Рубине»
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о результативности новичка красно-белых Мирлинда Даку. Албанец перебрался в московский клуб из «Рубина» в летнее трансферное окно.

— Параду знаю не очень хорошо, а за Даку следил ещё в «Рубине», тоже не чужой мне клуб. Мирлинд — это отличное приобретение. Адаптация прошла, хорошо влился в коллектив. Думаю, у него всё будет нормально. Но ему нужны подачи с фланга. Есть неплохие ребята, которые могут хорошо «покормить» Даку. В целом не вижу проседаний по позициям. Но если потеряют Барко, нужно будет искать футболиста в центр поля, который хорошо созидает.

— Даку разыграется?
— С такими партнёрами он должен забивать больше, чем в «Рубине». Обойма «Спартака», тем более в атаке, сильнее, больше голевых ситуаций, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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