Карпин — о Соболеве: сейчас он лучший бомбардир РПЛ, это говорит о многом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о нападающем национальной команды Александре Соболеве.

— Соболев оставляет неплохое впечатление. Что ожидали, то и видим. Желание есть, возможности тоже. Если не забивает на тренировках, говорит: «Вы на тренировках забиваете, а я в игре забью». Сейчас он в РПЛ лучший бомбардир, это говорит о многом.

— Аршавин говорит, что Соболев странно бегает, хромает. Вы заметили?

— Не он один. Есть несколько таких футболистов. Это манера бега. Возможно, старые травмы корректируют, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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