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Карпин рассказал о разговоре со спортдиректором «Реала Сосьедад» про Захаряна

Карпин рассказал о разговоре со спортдиректором «Реала Сосьедад» про Захаряна
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, общался ли он с кем‑то из «Реала Сосьедад» относительно полузащитника Арсена Захаряна.

— Общались ли вы с кем‑то из «Реала» и рассчитываете ли на Арсена сейчас?
— Я общался со спортивным директором о том, что наконец-то Арсен провёл всю предсезонку без травм, находится в хорошей форме. Спортивный директор предположил, что Арсен будет получать игровое время. Но тренер решает, кто играет и когда. Со спортивным директором разговор такой был, поэтому включили в расширенный список, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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