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Валерий Карпин считает, что Месси достоин «Золотого мяча»

Валерий Карпин считает, что Месси достоин «Золотого мяча»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси достоин «Золотого мяча». На чемпионате мира 2026 года «альбиселесте» дошла до финала.

«Мне нравится Месси. По мне, он достоин «Золотого мяча», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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