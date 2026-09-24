Валерий Карпин сравнил уровень чемпионатов России и Турции

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне чемпионатов Турции и Российской Премьер-Лиги.

«Со стороны кажется, что в Турции чуть посильнее сопротивление, чем в РПЛ. Но смотря какие команды, с «Галатасараем», «Фенербахче» играть сложнее, чем с командами из нижней части. Примерно и у нас так же», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент лидером турецкого чемпионата является «Амедспор», имеющий в своём активе 13 очков в шести матчах. «Галатасарай», за который выступает российский полузащитник Алексей Батраков, с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.

«Краснодар» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги с 21 очком, далее располагаются «Спартак» и московское «Динамо», набравшие по 19 очков.