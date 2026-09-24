«Ничего не изменилось». Валерий Карпин — о шансах на допуск сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о шансах на допуск национальной команды к официальным турнирам перед товарищескими матчами с Ираном, Намибией и Нигерией. Первая из трёх встреч состоится во вторник, 29 сентября.

— Какие у вас сейчас ощущения насчёт допуска?

— По моим ощущениям — ничего не изменилось, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований по