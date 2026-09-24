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«Ничего не изменилось». Валерий Карпин — о шансах на допуск сборной России

«Ничего не изменилось». Валерий Карпин — о шансах на допуск сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о шансах на допуск национальной команды к официальным турнирам перед товарищескими матчами с Ираном, Намибией и Нигерией. Первая из трёх встреч состоится во вторник, 29 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какие у вас сейчас ощущения насчёт допуска?
— По моим ощущениям — ничего не изменилось, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований по