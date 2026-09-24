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Карпин — об отставке Альбы из «Ростова»: знал об этом уже вчера

Карпин — об отставке Альбы из «Ростова»: знал об этом уже вчера
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об увольнении своего ассистента Джонатана Альбы из «Ростова». Решение было объявлено сегодня, 24 сентября. Испанец совмещал работу в клубе и национальной команде.

— Удалось ли вам сегодня поговорить с Альбой после появившихся новостей об отставке?
— Я вчера разговаривал.

— Уже знали?
— Ну, конечно.

— Как вам эта новость?
— Как и вам.

— Он продолжит работать в сборной?
— Да, конечно.

— Для сборной лучше, что он будет работать только там?
— Не думаю, что что-то изменится. Без разницы, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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